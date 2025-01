Genovatoday.it - Incendio sul tetto di una casa, intervento dei vigili del fuoco

Leggi su Genovatoday.it

deideldi Chiavari nella notte, intorno all'una di sabato 18 gennaio 2025, per unsuldi in un'abitazione di Coreglia Ligure, in val Fontanabuona. Le fiamme si sono generate nei pressi della canna fumaria e hanno interessato un'area di circa sei metri.