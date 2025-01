Inter-news.it - Empoli-Inter Primavera 0-1, pagelle: Aidoo solido 7, Zouin 4.5

Leggi su Inter-news.it

L’vince con il risultato di 1-0 contro l’domina El Biache e spicca tra i compagni per la prestazione. Malissimo, ledel match.Zamarian 6: Sbaglia solo un’uscita nel primo tempo in cui prende l’ammonizione. L’non tira mai, guarda da spettatore non pagante.– DIFESA7: El Biache è un pericolo costante, non lo soffre praticamente mai. Lo chiude dominando il duello e garantendo grande solidità.Re Cecconi 6: L’unico errore è quello con Zamarian che provoca l’ammonizione del portiere. Nel resto del match controlla e lo fa con tranquillità.Alexiou 6.5: Popov o Mboumbou il risultato è lo stesso. A vincere le sfide è sempre il capitano dell’, che sa solo confermarsi in questo periodo.Motta 6: Non ha compiti particolarmente difficili.