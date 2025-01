Quotidiano.net - Donald Trump avvia espulsioni di massa: raid a Chicago contro le 'città santuario'

inizierà il suo piano dididi migranti martedì con unche durerà una settimana. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali il presidente-eletto invierà 200 agenti per condurre l'operazione. Ildiservirà per inviare un messaggio alle '', quelledemocratiche che proteggono i migranti non aiutando le autorità federali a far rispettare le leggi sull'immigrazione.