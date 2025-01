Catania ubriaco contromano in autostrada per 20 km | ripreso dalle telecamere di sorveglianza

Leggi su Dayitalianews.com

Il bilancio avrebbe potuto essere molto più grave, considerando le condizioni psicofisiche del conducente, che lo hanno indotto a percorrere l’. La scena è stata catturatadidel Consorzio Autostrade Siciliane nel tratto Messina-. L’uomo, 36 anni e originario della provincia di Enna, con vari precedenti penali, anche per reati specifici, mentre era alla guida di una Fiat Panda, ha invertito il senso di marcia nei pressi dello svincolo di Acireale () a notte inoltrata. Si è posizionato nella corsia di sorpasso, percorrendo oltre 20 chilometri. Diverse segnalazioni sono state fatte al numero di emergenza per avvertire della manovra pericolosa.Attivate le procedure di intervento, il conducente è stato bloccato e il trattole è stato messo in sicurezza.