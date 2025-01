Sport.quotidiano.net - Basket Serie B. Desio con Chiumenti aspetta Ragusa: obbligatorio vincere

Dopo sei giornate (e cinque sconfitte) fuori, torna stasera a disposizione di coach Edoardo Gallazzi il pivot Alberto. In panchina ma non utilizzato precauzionalmente nella gara persa all’over-time mercoledì a Casale Monferrato, oggi (20.30 PalaFitLine) contro il fanalino di coda Virtusil lungo veneto sarà in campo. Superati i problemi alla schiena, darà il suo contributo nella sfida forse più delicata dell’anno. Battere i siciliani rappresenterebbe una boccata d’ossigeno dopo un periodo complicato e prima di un’altradi partite molto dura. Ma i passi avanti visti contro Vicenza (oltre 30 minuti alla pari) e il blitz sfiorato a Casale danno un pizzico di ottimismo. InC la Galvi Lissone cerca il primo squillo del nuovo corso con Marinò e Radice. Al Palafarè arriva stasera alle 21 una Virtus Cermenate in crisi nera che dopo aver veleggiato al primo posto per due mesi e mezzo e totalizzato nove vittorie di fila, ora è in striscia negativa da quattro turni.