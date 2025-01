Sport.quotidiano.net - Verso Atalanta-Napoli. Gasp col trequartista dietro Lookman-Retegui. De Ketelaere in panchina

Tridente o? L’domani sera nel big match casalingo contro ilcapolista non avrà problemi di scelta dalla cintola in su. Con il pieno recupero del bomberc’è abbondanza di soluzioni davanti, dove il tecnicoerini potrebbe confermare il modulo con ilutilizzato forzatamente nelle ultime settimane, ma con la variante di due punte di profondità, ovveroe lo stesso, tenendo il poco brillante Decome alternativa dalla. All’andata a novembre, nel trionfale 3-0 al Maradona,erini aveva dato scacco matto a Conte con Pasalic daa pressare i centrocampisti azzurri e davanti il tandem formato da CDK e dallo stoccatore, autore di una doppietta prima del tris del neo entrato. Ma ci sarà spazio davanti per tutti gli attaccanti, con i cambi.