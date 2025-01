Ilfattoquotidiano.it - Susana Thénon, una voce dissonante nella poesia argentina (traduzione di Adriana Langtry)

(Buenos Aires, 1935-1991) è stata unasolitaria e misconosciuta della. Laureata in Lettere classiche, poeta, traduttrice e fotografa, viene solitamente considerata come appartenente alla cosiddetta Generazione del ’60, insieme alla più nota Alejandra Pisarnik, con cui collaborarivista Agua viva. Nonostantecondivida con i suoi contemporanei la spinta al sovvertimento dei canoni letterari tradizionali, soprattutto per ciò che riguarda l’appropriazione della lingua colloquiale e popolare, la sua ricerca stilistica si collocherà ai margini dei circoli letterari e del grande pubblico. Refrattaria ad ogni tipo di categorizzazione ed irriverente verso le istituzioni e la società “benpensante”, il suo stile eclettico e dissacrante si evolverà verso una sperimentazione linguistica d’avanguardia per l’epoca, nell’intento di rompere le regole del discorso dominante.