Startlist discesa Wengen 2025 | orari programma tv streaming pettorali degli italiani

Domani, sabato 18 gennaio, si terrà ala quartalibera stagionale della Coppa del Mondo maschile 2024-di sci alpino. Sul Lauberhorn vedremo dunque nuovamente in azione gli uomini jet del Circo Bianco, dopo la gara odierna di supergigante vinta un po’ a sorpresa dal padrone di casa svizzero Franjo Von Allmen.Adesso però l’attesa è tutta per il vero main event del fine settimana elvetico, con il pubblico locale che spera nel pronto riscatto di Marco Odermatt (leader nella classifica generale e di specialità) indopo il deludente settimo posto di oggi in SuperG. Per quanto riguarda invece i colori azzurri, Mattia Casse va considerato uno dei candidati principali al podio mentre Dominik Paris sarà un outsider di lusso per le posizioni di vertice. In gara per l’Italia anche Florian Schieder, Christof Innerhofer, Nicolò Molteni, Benjamin Jacques Alliod, Giovanni Franzoni e Gregorio Bernardi.