SpaceX la capsula Starship esplode dopo il decollo e fa deviare gli aerei Musk | Successo incerto divertimento assicurato – Il video

Il settimo test orbitale delladi Elonè stato una metà. Il prototipo dellasi è rotto nello spazio giovedì, pochi minutiil lancio dalle sue strutture missilistiche in Texas, secondo il live streaming della missione di prova dell’azienda.era decollata dalle strutture di lancio di Boca Chica, in Texas, e si era separata dal suo booster SuperHeavy pochi minutiper continuare nello spazio. Lo stadio superiore dellaaveva diversi aggiornamenti ed era più alto di due metri (6,56 piedi) rispetto alla versione precedente. Pocoaver raggiunto lo spazio, era pronto a rilasciare per la prima volta dei finti satelliti.I frammenti disarebbe dovuta rientrare con un ammaraggio nell’oceano Indiano insieme ai satelliti Starlink.