Scoppia un incendio nell'atelier di abiti da sposa: fiamme alte e una colonna di fumo nero, indagini in corso sulle cause del rogo

Un vastoha colpito l’atelier didaMagnania San Miniato, in Toscana, nel tardo pomeriggio del 16 gennaio. Il, sviluppatosi intorno alle 19:30, ha avvolto il magazzino situato al piano superiore dell’edificio, visibile anche dalla strada di grande comunicazione FIPILI, causando un’intensadi. Oltre a Magnani, noto punto di riferimento per glida cerimonia attivo da oltre trent’anni, lehanno coinvolto anche il vicino negozio Caddy’s, che si trova nello stesso stabile, danneggiando gravemente il capannone.L’allarme è subito scattato, con numerose chiamate ai Vigili del Fuoco che segnalavanoe una densadi. Sul posto sono arrivate squadre di soccorritori da Castelfranco ed Empoli: otto automezzi, tra cui un’autoscala, sono stati impiegati per domare le, operando anche dall’ingresso posteriore in via Ilaria Alpi.