Ilrestodelcarlino.it - Samb, Palladini può scegliere. Sbaffo subito a segno nel test

C’era veramente tanta gente ieri pomeriggio al Ciarrocchi di Porto d’Ascoli per ilin famiglia dellacon la formazione juniores. Tutti gli occhi dei tifosi erano puntati su Alessandro. Ed il Re Leone dopo avere svolto il classico lavoro differenziato per recuperare la migliore condizione dopo l’infortunio al ginocchio rimediato a novembre, è poi sceso in campo disputando più della metà del secondo tempo e condendo la sua prestazione anche con un gol. Certo, non è ancora al top della condizione ma al momento è abile ed arruolato.dovrà valutare se inserirlo nella lista dei convocati per poi portarlo o meno in panchina contro il Notaresco. Con la squalifica di Zini, infatti, si è aperto uno slot per un over in più in mezzo al campo. Gli under sono già belli e definiti con Orsini tra i pali e i due esterni difensivi Zoboletti e Orfano.