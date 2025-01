Metropolitanmagazine.it - Ridley Scott rivela la sua più grande paura durante le riprese di Alien

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Il registaha terrorizzato una generazione con il suo film horror fantascientifico del 1979, ma ha dovuto fare i conti con le sue paure sul set. Il regista ha appena ripercorso i momenti sti della sua carriera in un’intervista con GQ, incluso come ha ottenuto il lavoro pere il lavorole. Ha ammesso che all’epoca temeva che il film non avrebbe avuto “abbastanza spaventi e cose inquietanti“. La sua soluzione è stata quella di aggiungere un elemento altrettanto terrificante: un tradimento tra l’equipaggio, precisamente da parte di Ash. “Non dimenticare che a quei tempi non avevamo effetti digitali“, ha spiegato. “Niente. E quindi gli sfondi devono essere dipinti e devo trovare un uomo molto alto e magro da infilare in una tuta di gomma“.“E quindi, quando lo fai, puoi girare molto poco, mostrare il meno possibile, perché non regge davvero.