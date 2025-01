Ilfattoquotidiano.it - “Pensavamo fosse influenza”: non sapeva di essere incinta e partorisce in casa. L’incredibile storia di una coppia di neo-genitori

Era, ma non lo. E tutti i sintomi associati alla gravidanza? Forse un’. Almeno fino a quando, poi, con le doglie, e quindi sintomi più forti, il papà, ancora totalmente ignaro diin procinto di diventare genitore, esce per andare a comprare delle medicine. Ma al suo ritorno a, lei sta partorendo. È questadi unadi neo-di Altopascio, in provincia di Lucca, che prima del parto neanche immaginava di aspettare un figlio. Si tratta di Valentina Mecchi, cameriera di 42 anni, e Giacomo Paoli, pizzaiolo di 43 anni, che il 16 gennaio hanno dato alla luce una bambina, Michela, che sembrerebbeperfettamente in salute.Anche se nei nove mesi precedenti al parto né la mamma né il papà hanno sospettato minimamente di aspettare una figlia.