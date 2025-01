Quotidiano.net - Nuova rateizzazione cartelle: fino a 108 rate dal 2029 con decreto Finanze 2024

Leggi su Quotidiano.net

Un vademecum sulle sommeizzabili, sulle modalità di presentazione delle istanze e di pagamento, sugli effetti dellao dell'eventuale decadenza. Arriva sui siti di Agenzia delle ent-Riscossione e Agenzia delle Entla guida su "Ladelledi pagamento", uno strumento utile a illustrare le novità introdotte, dal primo gennaio 2025, daldelledel 27 dicembre, in attuazione dellegislativo di riordino del sistema nazionale della riscossione. La riforma ha disposto il progressivo aumento del numero massimo dirichiedibile per lasu semplice richiesta dei debiti fiscali, rispetto alle precedenti 72. Si è infatti passati a 84, cioè 7 anni, per le istanze presentate nel 2025 e nel 2026; 96, 8 anni, per le istanze presentate negli anni 2027 e 2028; 108, 9 anni, per le istanze presentate dal