Oasport.it - Martin Macik vince la Dakar 2025 nei camion. Ad Ales Loprais l’ultima frazione

Era poco più che una formalità maha fatto sua laper quanto riguarda i. Per il ceco si tratta del bis dopo il successo della scorsa edizione e in questa occasione è arrivata davvero in maniera nettissima, con distacchi amplissimi., che prevedeva appena 61 chilometri di prove speciali e 70 di trasferimento, ha visto il successo del ceco(InstatradeTeam De Rooy FPT) con il tempo complessivo di 1 ore, 4 minuti e 23 secondi, con un margine di vantaggio di appena 10 secondi sull’olandese Mitchel van den Brink (Eurol Rally Sport), mentre è terzo il lituano Vaidotas Zala (Skuba Team De Rooy FPT) a 2:19.Non avendo bisogno di forzare,(MM Technology) si accontenta del quarto posto a 3:58 dalla vetta, precedendo l’olandesevan den Brink (Eurol Rallysport) a 7:08.