Panorama.it - Mai più senza denim

Leggi su Panorama.it

Cool e customizzato. Classico e sartoriale. Artigianale, sofisticato per tinture, lavaggi e interventi. Puro e naturale, prezioso e d’origine giapponese o raw dai tratti vintage. Ilsi conferma capo trasversale del guardaroba. La sua anima inafferrabile non stanca mai. Di stagione in stagione svela il suo volto, modellandosi sulla personalità e sulle forme di chi lo indossa. Perché il jeans è soprattutto libertà di esprimersi, di riconoscersi nel day by day. Protagonista assoluto di Pitti 107 ilsi racconta attraverso alcuni dei brand più influenti del mercato globale.A cominciare da GAS, icona delitaliano, che ha scelto il prestigioso palcoscenico di Fortezza da Basso per presentare il suo nuovo store concept e la collezione Autunno Inverno 2025, un momento che segna l’inizio di un nuovo capitolo nel percorso del brand, tra innovazione e tradizione.