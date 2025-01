Iodonna.it - Look verde, accessori rossi: lo styling da provare ora

Anno nuovo, nuovo guardaroba. Se si è alla ricerca di buoni propositi e nuovi spunti di stile per rinnovare il proprionel 2025, la soluzione più semplice potrebbe essere investire in un paio di ballerine rosse. Dirompenti ma eleganti, sopra le righe seppur minimaliste, risvegliano il lato cool anche deipiù semplici, diventando l’alleato perfetto per affrontare la quotidianità in modo originale. Tendenza ballerine: cinque outfit per abbinarle con stile X Un dettaglio distintivo per rendere i propririconoscibili, divertendosi indai forti contrasti.