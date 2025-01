Lanazione.it - Il sindaco Betti ad AnciToscana: "Uniti e protagonisti del cambiamento"

Cascina, 17 gennaio 2025 - Continua il confronto tra Regione e Anci Toscana sulla proposta di legge regionale sulle aree idonee per installare impianti di energia rinnovabile. Un tema molto importante per i territori e che vede i Comuni in prima fila, come spiegano la sindaca di Campiglia Marittima Alberta Ticciati, delegata dell’associazione per l’Economia civile e ildi Cascina Michelangelo, delegato alle Energie rinnovabili. “Siamo convinti che si possano raggiungere gli obiettivi di produzione di energia dell’agenda 2030 per la nostra Regione senza rinunciare alle nostre realtà agricole, senza sacrificare il nostro paesaggio, senza impoverire la nostra offerta turistica e la qualità della vita per i nostri cittadini”. Dopo il decreto del Ministero dell’ambiente che inquadra la tematica a livello nazionale, nell’agosto scorso è partito il lavoro della Regione per una proposta di legge capace di promuovere la transizione energetica tutelando paesaggio, storia ed economia.