Giornali, ecco a Ravenna i distributori all'esterno dei Conad

, 17 gennaio 2025 – L’editoria si evolve e la vendita deiesce dai canoni tradizionali dell’edicola. Una soluzione in più, non un’alternativa. Nella giornata di ieri, è stato infatti inaugurato ufficialmente il progetto ideato da Andrea Riffeser Monti, presidente Fieg ed editore dei nostri quotidiani, e ora ipotranno essere acquistati (anche) attraverso un distributore automatico. Per la precisione, due, entrambi collocatidi negozi. Una “macchinetta automatica“ è situata vicino all’ingresso del ‘Galilei’ (gestito da Paolo De Lorenzi) di via Newton 28, mentre l’altra si trova fuori dal supermercato di vicolo Tacchini 33 (gestito dal figlio Andrea). Isaranno gestiti dall’edicolante Tatiana Vizureanu, proprietaria dell’edicola di Via del Parco: “Sono emozionata e felice di questa novità, penso che possa essere un vantaggio per tutti”, spiega Tatiana.