Ilgiorno.it - Giochi da circo per famiglie e laboratori

Swap party, riuso e creatività sostenibile sono protagonisti dell’evento in programma domenica 19 gennaio dalle 14 alle 18, nello spazio di via Lancini 5 a San Fermo della Battaglia, organizzato da Associazione Luminanda. Si parte con uno di, seguito dacreativi anche basati sul riciclo, letture ad alta voce e una sfilata di moda. Tutte le iniziative dell’evento, pensato all’interno del progettosostenibili, per chi desidera dare nuova vita agli oggetti che non utilizza più e scoprire nuove il baratto, sono a partecipazione gratuita. Info e iscrizioni www.luminanda.net