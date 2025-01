Quotidiano.net - Entra in ascensore e precipita nel vuoto: grave 30enne. Dramma in una clinica di Roma

, 17 gennaio 2025 –incidente nellaParioli di: un uomo di 30 anni èto nel vano dell’per due piani. Dalla primissima ricostruzione, sembra che abbia aperto la porta senza rendersi conto che la cabina non era presente, cadendo dunque nel. L’uomo è stato trasportato in codice rosso al policlinico Umberto I: presenta delle fratture alle gambe. Sul posto sono intervenuti polizia, vigili del fuoco e 118. Notizia in aggiornamento