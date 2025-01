Lapresse.it - Difesa, oltre 50 tonnellate di aiuti umanitari partiti per Gaza

Prosegue l’impegnoo dellaa favore della popolazione nella Striscia di. È partita, infatti, dal porto di Monfalcone (GO) una nave diretta a Cipro con a bordo50di beni di prima necessità raccolti dalla ‘Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia‘.Dopo l’arrivo al porto di Limassol, a Cipro, il materiale verrà successivamente trasferito a. Laha garantito il supporto tecnico e operativo all’attività, con il caricamento e il trasporto del materialeo da parte di assetti dell’Esercito, sotto il coordinamento del Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI). “Questa operazione – si legge in una nota della– si aggiunge a una serie di iniziative già intraprese dallaa favore della popolazione palestinese, tra le quali il trasporto di beni di prima necessità mediante l’impiego di velivoli dell’Aeronautica Militare, l’assistenza sanitaria fornita da Nave Vulcano della Marina Militare nonché i trasferimenti in Italia di bambini palestinesi bisognosi di cure ospedaliere utilizzando assetti aero-navali della”.