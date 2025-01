Lanotiziagiornale.it - Corea del Sud, il presidente Yoon Suk-yeol è in stato di fermo ma continua a rifiutare di sottoporsi a interrogatorio

Dopo essere finito indi, ilsospeso delladel Sud,Suk-a trincerarsi nel silenzio più totale. Per la seconda volta consecutiva, infatti, il leader di Seoul ha rifiutato di presentarsi per l’sul suo tentativo fallito di imporre la legge marziale. A riferirlo è l’agenzia di stampa Yonhap, riportando le parole del difensore delsospeso. Secondo l’avvocato Seok Dong-hyeon “ilha già dichiarato a fondo la sua posizione durante il primodel CIO e non vede alcuna ragione o necessità di rispondere a un ulteriore”. Come noto,Suk-da mercoledì si trova in un centro di detenzione di Seoul. Dopo il, il leader ètorchiato dagli investigatori con unche sarebbe durato oltre 10 ore.