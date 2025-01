Gamberorosso.it - "Con le regole Salvini vendere il vino è diventato un'impresa. Servono più taxi e treni". L'allarme dei ristoratori delle Langhe

Nuovo Codice della strada italiano ed esigenze dell'enoturismo sembrano proprio non andare d'accordo. Lesull'inasprimentosanzioni per guida in stato di ebbrezza (a parità di limiti alcolemici) stanno spaventando gli utenti nelle occasioni di consumo fuori casa. A soffrire sono soprattutto gli operatori del settore horeca. Un'altra testimonianza, tra le tante giunte in questo primo mese del 2025, arriva dalle, cuore del turismo piemontese, area vitivinicola patrimonio dell'Unesco, particolarmente gettonata in autunno-inverno per le eccellenze enogastronomiche, tra tartufi, agnolotti del plin, vitello tonnato accompagnati da Dop uniche come Barolo e Barbaresco. Proprio lestanno facendo sentire la propria voce, raccolta in un reportage del quotidiano Domani. Ilamentano, per la maggior parte, una sensibile riduzionevendite diche potrebbe mettere in difficoltà i bilanci, se il trend non dovesse rientrare rispetto a quanto accade in questo primo mese di applicazionenuove