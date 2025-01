Romadailynews.it - Cina: registra crescita stabile redditi di cittadini nel 2024

Leggi su Romadailynews.it

delle persone insono cresciuti in modonel, grazie alla continua ripresa economica, hanno rivelato oggi i dati ufficiali. Il reddito pro capite disponibile del Paese si e’ attestato a 41.314 yuan (circa 5.747 dollari) nel, con un aumento del 5,3% su base annua in termini nominali e un incremento del 5,1% al netto dei fattori di prezzo, ha dichiarato oggi l’Ufficio nazionale di statistica (NBS) in un rapporto. Il reddito mediano pro capite disponibile a livello nazionale e’ stato di 34.707 yuan nel, con un aumento nominale del 5,1% anno su anno. Idei residenti nelle zone rurali, aumentati del 6,6% su base annua in termini nominali, sono cresciuti piu’ rapidamente rispetto a quelli degli abitanti delle citta’, che hannoto un aumento del 4,6% nel