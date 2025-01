Romadailynews.it - Cina: per la prima volta in 7 anni aumentano nuovi nati nel 2024

Leggi su Romadailynews.it

Dopo setteconsecutivi di calo, laha registrato un aumento deie del tasso di natalita’ nel, sostenuti dall’incremento delle nascite nel periodo post-COVID durante l’Anno del drago e da una serie di politiche a favore delle nascite. L’Ufficio nazionale di statistica (NBS) oggi ha dichiarato che laha registrato 9,54 milioni dilo scorso anno, con un aumento di 520.000 rispetto al 2023. Il tasso di natalita’ per ilha raggiunto il 6,77 per 1.000 persone, riflettendo un aumento dello 0,38 per 1.000 rispetto all’anno precedente. Yuan Xin, vice presidente della China Population Association e professore all’Universita’ di Nankai, ha attribuito la crescita a un incremento delle registrazioni dei matrimoni dopo la pandemia di COVID19, all’Anno del drago e ai miglioramenti del sistema di sostegno al parto in