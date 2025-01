Ilfattoquotidiano.it - Cambiaso al Manchester City, si può spendere così tanto per un terzino? Perché la Juventus perde un giocatore “diverso dagli altri”

Il calciomercato dà, il calciomercato toglie. Ma a quale prezzo? Se ti chiamila domanda non sarà mai “quanto spenderò”, piuttosto “quando sarà il prossimo acquisto”. Con l’ormai imminente arrivo del talento egiziano Omar Marmoush dall’Eintracht Francoforte, e il rinnovo ufficiale fino al 2034 di Haaland, i Citizens preparano l’assalto ad Andreadella. Sul piatto 60/65 milioni di euro per l’esterno italiano: i bianconeri ne chiedono almeno 80. Una cosa è certa: per Giuntoli e la società si tratta di un’offerta alla quale è complicato dire di no, per certi versi irrinunciabile. Allo stesso tempo, è lecito domandarsi se e dove sia possibile trovare sul mercato un calciatore con le sue caratteristiche in questo momento., laè di fronte a un bivio: vendere undifficilmente rimpiazzabile o reinvestire la ricca offerta degli inglesi?, ilatipicoDa rivelazione a punto fermo.