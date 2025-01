Ilrestodelcarlino.it - Berco, tempo scaduto. Solo in 158 lasciano. Si torna al ministero

Sono scaduti ieri i termini per la procedura di mobilità volontaria alladi Copparo. Ad aderire sono stati 158 lavoratori, rispetto alla quota prevista di 400, stabilita nell’ambito degli accordi assunti lo scorso 25 novembre tra organizzazioni sindacali e azienda aldelle Imprese e del Made in Italy. Ed è proprio a palazzo Piacentini a Roma che le parti sono state riconvocate per il prossimo 28 gennaio su richiesta avanzata dai sindacati a seguito dell’incontro del 9 gennaio, quando è stato illustrato il Piano industriale previsto per il gruppo e che non ha pienamente dipanato i dubbi dei rappresentanti dei lavoratori riguardo alle prospettive dello stabilimento copparese. Questi, dunque, gli sviluppi rispetto alla vertenza avviata lo scorso ottobre, quando l’azienda aveva aperto una procedura di licenziamento collettivo per 480 lavoratori (per fronteggiare difficoltà dovute agli impatti dei conflitti internazionali e all’aumento di costi energetici e materie prime), poi ritirata al termine del confronto al Mimit del 25 novembre, e sostituita con un percorso di esodo volontario con incentivo di 57mila euro lordi, oltre all’intesa per l’avvio di una negoziazione rispetto alla contrattazione aziendale attualmente in essere.