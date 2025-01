Oasport.it - Australian Open 2025, risultati tabellone femminile 17 gennaio: Sabalenka se la cava, Gauff convince. Va fuori Pegula, Osaka si ritira con Bencic

Siamo già vicini al giro di boa degli. Abbiamo le prime otto partecipanti agli ottavi di finale del primo Slam stagionale e tra loro c’è Aryna: la numero 1 del mondo vince la diciassettesima partita in fila nel continente oceanico, avendo la meglio in maniera convinta su un cliente ostico come Clara Tauson dopo aver perso i primi quattro turni al servizio. Ora per lei si alza l’asticella con Mirra Andreeva, brava a superare Magdalena Frech al terzo: ci vorrà una miglior versione di sé.Ma intanto poco più sotto Cococontinua a macinare partite e vittorie: 6-4 6-2 facile anche con una giocatrice scomoda quale Leylah Fernandez e si candida come spauracchio principale per interrompere l’egemoniaa della bielorussa. Non ci sarà per la giovane americana lo scoglio Naomi, che si è dovutare nel match contro Belindaper un problema ai muscoli addominali.