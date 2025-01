Donnapop.it - Angela Melillo e Justine Mattera in guerra, amicizia finita malissimo: «Lei è una bugiarda»

Leggi su Donnapop.it

Perchéhanno litigato? A quanto pare le due showgirl non sono più amiche, ma cosa è successo fra loro?La confessione circa l’ormai naufragata fraè arrivata proprio dalla prima delle due che – ospite di Monica Setta a Storie di donne al bivio – ne ha parlato apertamente. A quanto pare, a rovinare il rapporto fra loro sarebbe stata una bugia da parte dell’ex moglie di Paolo Limiti.Cosa ha detto di così grave? Le sue esternazioni hanno fatto infuriare l’ex amica e in questo articolo vi spieghiamo perché.Cosa è successo fra?Tempo fa,avrebbe dichiarato che lei eavrebbero frequentato “corsi di sesso”. Non è chiaro a cosa servissero questi corsi o se fossero, semplicemente, workshop di seduzione, sta di fatto che l’ex volto del Bagaglino non ha affatto gradito l’esternazione della sua ex amica.