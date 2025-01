Superguidatv.it - Absolution – Storia criminale, la recensione dell’action-thriller

Protagonista diè un anziano gangster senza nome che da ormai trent’anni lavora alle dipendenze del potente boss Charlie Connor e negli ultimi tempi ha ricevuto l’incarico di fare da mentore al giovane figlio del suo capo, un ragazzo dal carattere violento e ribelle. In più di un’occasione l’uomo deve mettere un freno alle bizze del rampollo, attirandosi anche le sue antipatie.Ma nel frattempo il Nostro ha ben altri problemi di cui occuparsi: da qualche tempo è vittima di diverse défaillance e i suoi ricordi cominciano a essere sempre più sfasati, al punto anche da non ricordare dove abita. Con la sua salute fisica e mentale a rischio, comprende di dover sistemare le cose lasciate in sospeso, a cominciare dal tentativo di aggiustare i rapporti con la sua famiglia, che da tempo l’aveva rinnegato.