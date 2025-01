Lettera43.it - Tregua a Gaza, Blinken: «Stati Uniti fiduciosi sull’entrata in vigore il 19 gennaio»

Il segretario di Stato americano Antonyha affermato, nel corso di una conferenza stampa, di aspettarsi che l’accordo di cessate il fuoco nella Striscia dientri indomenica 19. «Come ha detto ieri il presidente Joe Biden, dopo più di 400 giorni di combattimenti, è arrivato un giorno di successo», ha dichiaratoparlando di «momento di enorme sollievo sia per israeliani che per palestinesi», anche se serviranno «sforzi enormi, coraggio politico e compromessi» per garantire che l’accordo duri.John Kirby (Getty Images).Kirby: «Trump ha sicuramente aiutato»Anche il portavoce della Sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby, ha dichiarato a Nbc News che gli«sono» che le questioni che ostacolano la conferma del cessate il fuoco tra Israele e Hamas possano essere risolte in tempo affinché lainizi come previsto domenica.