Ilfattoquotidiano.it - Slovacchia, studente accoltella e uccide due persone in una scuola e ne ferisce gravemente un’altra

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Unodi 18 anni a Bratislava ha ucciso in unaduendole e ha feritoche si trova attualmente in condizioni critiche. Secondo le prime informazioni diffuse dalla stampa slovacca, l’attacco è avvenuto intorno alle 13 nell’edificio di una palestra nella città di Spisská Stará Ves, nel distretto di Kezmarok,orientale. Stando alle ricostruzioni dei media locali, loha aggredito un insegnante e due compagni di classe con un coltello per poi tentare la fuga. Le autorità hanno comunicato che il diciottenne è stato arrestato. Secondo quanto riportato dal sito tvnoviny.sk, le vittime sono la preside del liceo e unassa, mentre si contano anche diversi feriti.(foto d’archivio)L'articoloduein unae neproviene da Il Fatto Quotidiano.