Lettera43.it - Sigma Boy, la canzone di due teenager russe che scala le classifiche

Leggi su Lettera43.it

C’è un nuovo tormentone musicale sui social media. Si chiamaBoy ed è opera di due giovani ragazzinedi appena 12 e 11 anni. Si chiamano rispettivamente Maria Yankovskaya e Svetlana Chertischeva, che utilizza il nome d’arte Betsy. Le due hanno pubblicato la traccia nell’ottobre 2024 tramite Deti FM, una stazione radio per bambini molto diffusa in Russia. Un successo immediato, che ha spinto il brano in vetta a tutte ledapprima nazionali e poi mondiali. Laè oggi settima nella Hot Dance/Pop Songs di Billboard ed è entrata nella Viral 50 Global di Spotify, su cui ha totalizzato già oltre 30 milioni di stream. Il fenomeno ha colpito anche YouTube, dove invece le visualizzazioni hanno sfondato al 16 gennaio il tetto dei 52 milioni e sono in costante aumento.Boy, il successo del brano criticato anche dagli stessi russiIl brano delleYankovskaya e Chertischeva ha riscosso grande successo su Instagram e su TikTok anche grazie alla condivisione di importanti club sportivi.