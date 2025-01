Ilnapolista.it - Se Conte vince con Juan Jesus e Spinazzola (e senza Kvara), è perché ha dato un senso alla parola squadra

Leggi su Ilnapolista.it

La forza che il Napoli ha acquisito col progredire del campionato è tutta di Antonio. È il vero protagonista di questa stagione. Ha stravolto il bioritmo della società, la preparazione dei calciatori. Sarà entrato nelle menti di tutti i dipendenti del club, chiedendo di più persino a Tommaso nello zuccherare (o non zuccherare) il caffè. O magari pronunciandosi pure su qualinuti social fosse giusto pubblicare o meno. Ha letteralmente stravolto l’individualismo imperante fino a poche settimane prima del suo arrivo e il bello sta nel fatto che ne era convinto sin dpresentazione. «In un’annata storta di certo non c’è tutto da buttare». Sembrava solamente un’affermazione buttata lì per statistica, per grandi numeri. Come a dire qualcosa di buono dovrò pur trovare. Poi dopo un mese disse che si sarebbe aspettato situazioni più semplici.