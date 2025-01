Terzotemponapoli.com - Santacroce sul Napoli: “Danilo può essere un leader dentro e fuori dal campo”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Fabiano, ex difensore dele oggi agente di calciatori, ha condiviso il suo punto di vista sui recenti sviluppi della squadra azzurra durante un’intervista rilasciata a Radio Goal su Radio Kiss Kiss. L’ex calciatore ha toccato temi fondamentali per il futuro del club, dal possibile addio di Kvaratskhelia alla figura di, considerato un elemento chiave per il presente e il domani.L’addio di Kvaratskhelia: un vuoto difficile da colmarenon ha nascosto il suo rammarico di fronte alla prospettiva dell’addio di Khvicha Kvaratskhelia, talento georgiano che negli ultimi anni è diventato un simbolo per i tifosi del. “Speravo che non arrivasse il momento dell’addio”, ha confessato, sottolineando però che una partenza del calciatore a giugno era una possibilità già considerata.