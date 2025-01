Anteprima24.it - Sanità, al via l’installazione del nuovo mammografo digitale, Pellegrino (IV): “Prosegue piano investimenti della Regione”

Tempo di lettura: 2 minutiSono iniziati i lavori perdi nuovi e tecnologicamente avanzati presidi radiologici, di cui uno dei tre nuovi e moderni mammografi digitali dell’ASL di Salerno sarà destinato all’Ospedale di Sant’Arsenio. un importante e significativo passo avanti per il potenziamento delle attività di screening e la diagnosi precoce del tumoremammella.“Questo intervento è il risultato di un impegno costante e di una visione strategica per il rafforzamento dei presidi sanitari, in particolare nelle aree periferiche, dove la vicinanza delle strutture diagnostiche ai cittadini assume un valore particolarmente importante – dichiara Tommaso, capogruppo di Italia Viva in Consiglio RegionaleCampania– Dotare i nostri ospedali di tecnologie moderne e avanzate, capaci di offrire diagnosi sempre più precoci e tempestive, è una priorità imprescindibile per garantire un servizio sanitario equo ed efficiente”.