Riforma TUEL, Gandolfi "Riprendere con urgenza il percorso bloccato"

“Il Testo unico degli Enti locali è stato continuamente modificato in questi 25 anni da interventi normativi introdotti con decreti e norme che rispondevano a logiche emergenziali. Non tiene conto dellacostituzionale del 2001 e tantomeno degli stravolgimenti introdotti per le Province dalla legge Delrio. Serve un nuovo, che consenta alle Province di avere un quadro di riferimento che ne valorizzi la nuova missione di istituzioni di semplificazione amministrativa, gli investimenti del territorio e di supporto assistenza ai Comuni. E’ urgenteil confronto sul testo con le associazioni delle autonomie locali e avviare al più presto l’iter parlamentare”.Lo ha detto il Presidente dell’UPI Pasquale, intervenendo alla Sala della Regina della Camera dei Deputati al convegno “Riflessioni sulla revisione della disciplina dei segretari comunali e provinciali in vista delladel” organizzato dall’Unione Nazionale dei segretari Comunali e Provinciali.