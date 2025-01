Liberoquotidiano.it - Poste ottiene certificazione 'top employer' per sesto anno consecutivo

Roma, 16 gen. (Adnkronos) - Per ilItalianelaTopper l'Italia e viene riconosciuta tra i migliori datori di lavoro grazie alle sue politiche di valorizzazione delle risorse umane, basate sui principi di equità e merito, e alle iniziative per l'inclusione. La valutazione sulle pratiche e le strategie hriconosciuto anche quest'la solidità delle politiche diItaliane in tema di risorse umane: dalla selezione all'onboarding, dalla gestione allo sviluppo, dalla comunicazione interna alla formazione e al welfare aziendale. Particolare valore è stato attribuito alle politiche Diversity&inclusion diItaliane, con riferimento anche alle iniziative realizzate dall'azienda a favore delle persone colpite da neurodiversità.