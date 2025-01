Pagelle Inter-Bologna 2-2 | voti e tabellino Italiano ferma Inzaghi

Leggi su Sportface.it

Anche quest’anno è 2-2 traal Meazza: ecco lecon iai protagonisti e ildel recupero della diciannovesima giornata di Serie A. Una partita strana, in cui i nerazzurri sono costretti a rimontare, riuscendo per la ventottesima volta su ventotto in stagione a non chiudere in svantaggio il primo tempo, nella quale si trovano poi avanti nel punteggio già prima dell’vallo e pronti come sempre ad azzannarla nel momento più opportuno.Invece, con coraggio i felsinei la giocano a viso aperto e con intelligenza, mentre per i ragazzi diemerge la stanchezza e i cambi non incidono, anzi, creano confusione in un finale in cui arriva il pari rossoblù che testimonia ulteriormente l’ottimo lavoro svolto fin qui da. Poteva essere un grande jolly per i campioni d’Italia in carica, visto che avrebbero potuto allungare sull’Atalanta e avvicinarsi al Napoli per poi operare il sorpasso avendo una partita in meno, invece la lotta scudetto si infiamma e con l’Empoli alle porte e gli scontri diretti Atalanta-Napoli e Juventus-Milan potrebbe esserci uno snodo già cruciale nel weekend.