Puntomagazine.it - Napoli: Silvestro (Fi), primo trapianto cornea al Monaldi è straordinario traguardo

Francesco, senatore di Forza Italia, celebra il successo deldiall’Ospedalee sottolinea l’importanza di rafforzare il sistema sanitario della Campania per renderla un modello nazionale di eccellenza.“Un plauso all’Ospedalee alla direttrice Anna Iervolino per questo: ildieseguito con successo nella struttura. Questo importante risultato non è solo un successo medico, ma il frutto di un grande lavoro di squadra. La qualità delle cure offerte, il livello dei professionisti coinvolti e l’investimento in tecnologie all’avanguardia sono elementi necessari per combattere le sfide del futuro. Tuttavia, eventi come questo ci ricordano anche quanto ancora c’è da fare per rendere queste eccellenze un modello accessibile e diffuso in tutta la regione.