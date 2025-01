Romadailynews.it - Musica: Gigi D’Alessio al Circo Massimo a Roma il 25 giugno

Leggi su Romadailynews.it

Arriva nella Capitale il tour di: l’appuntamento e’ per il 25aldi. Lo riferisce in una nota lo staff dell’artista. Si tratta della prima volta per il cantautore napoletano nella storica arena della Capitale, dove si esibira’ in uno show definito annuncia “epico ed emozionante” dagli organizzatori: Friends and partners e The base. Il concerto e’ organizzato in collaborazione con l’assessorato ai Grandi eventi di. I biglietti saranno disponibili dalle 18:00 di oggi in prevendita esclusiva per gli iscritti alla newsletter ufficiale die dalle 16:00 di domani 17 gennaio su Ticketone e nei punti vendita abituali.Agenzia Nova