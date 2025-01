Game-experience.it - Mario Kart 9 è stato sostanzialmente confermato dal trailer di annuncio di Nintendo Switch 2

L’più importante della giornata non può che essere ildi presentazione di2, con la Grande N che parrebbe aver di fatto annunciato9 nel video in questione.Difatti dando un’occhiata aldi presentazione di2, verso la parte finale è possibile dare un’occhiata ad alcune sequenze di gameplay tratte da un capitolo di, con i fan che hanno immediatamente analizzato queste sequenze per cercare di capire se si trattasse di un nuovo titolo oppure meno.Ed in seguito a questo processo di analisi, la community è giunta alla conclusione che si tratta proprio di9, visto che la pista mostrata a schermo non è presente in nessun altro capitolo della serie. Inoltre un altro elemento che rende chiaro che si tratti di un nuovo capitolo è il design di Donkey Kong, diverso da quello di8 Deluxe e decisamente simile a quello dell’iconico scimmione di SuperIl Film.