Inter-news.it - Longhi: «Non mi spiego l’uscita di Lautaro Martinez. Taremi, un problema»

Leggi su Inter-news.it

Brunosi è pronunciato sulla sostituzione dida parte di Simone Inzaghi in Inter-Bologna, sfida terminata con il punteggio di 2-2. Giudizio netto del giornalista.GRANDE PRESTAZIONE – L’Inter ha trovato unin versione “giocatore totale” nel match pareggiato contro il Bologna per 2-2. Il calciatore argentino ha non solo ritrovato il gol al Meazza dopo due mesi, ma si è anche disimpegnato per un paio di recuperi nella propria metà campo che ne hanno testimoniato uno stato di forma ottimale. Dalla sfida contro gli emiliani, Inzaghi può sicuramente trarre la nota positiva del graduale ritorno del suo capitano alla forma mostrata nel corso della passata stagione. Da qui i nerazzurri devono ripartire per dare l’assalto al Napoli capolista, club che non sembra voler arrestare la sua corsa in campionato.