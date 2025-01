Lapresse.it - Israele, Di Segni: “Il Papa non denuncia sofferenze di tutti”

Leggi su Lapresse.it

Il“nonledi”. Così il Rabbino capo della Comunità ebraica di Roma, Riccardo Di, intervenendo a un evento all’Università Lateranense. “Quando la condanna è monolaterale, è sospetta”, ha aggiunto, sottolineando cheè tornato sul “banco degli imputati”. “Il dialogo è rovinato da mesi, ma non deve essere un evento da interrompere”. Infine ha chiuso con un riferimento alla speranza, tema del Giubileo 2025, che è “da condividere, malgrado tutto”.“Disagio” per una parte dell’intervento del rabbino Diè stato manifestato da don Marco Gnavi, responsabile dell’Ufficio per l’ecumenismo, il dialogo interreligioso e i nuovi culti, nel corso di un evento all’Università Lateranense. Don Gnavi ha poi manifestato comprensione per tutto il “dolore della comunità ebraica” e ha ricordato che ilnon dimentica nessuno.