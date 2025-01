.com - Intelligenza artificiale, professionisti ordinistici a confronto a Roma

Oggi a, presso lo Spazio Europa, si tiene un importante incontro dedicato all’impatto dell’sulle professioni intellettuali. L’evento, dal titolo “Lavoro e IA: verso un futuro etico nei servizi pubblici e professionali”, è organizzato da ProfessionItaliane, associazione che rappresenta 23 Consigli nazionali di Ordini, Collegi e Federazioni. L’obiettivo è esplorare come le nuove tecnologie influenzino il mondo del lavoro e individuare strategie per tutelare i servizi professionali a beneficio dello Stato e dei cittadini., un’apertura di respiro europeoLa giornata si apre con i saluti istituzionali di Rosario De Luca, presidente di ProfessionItaliane, seguiti da quelli di Elena Grech, direttrice facente funzione della Rappresentanza della Commissione europea in Italia, e di Mario Nava, direttore generale per l’Occupazione, gli Affari sociali e l’Inclusione presso la Commissione europea.