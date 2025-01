Grave incidente in autostrada | l’auto in avaria poi lo schianto Morti e feriti

Leggi su Caffeinamagazine.it

Un drammaticostradale ha sconvolto la mattinata di oggi sul tratto piemontese dell’A26, nei pressi di Vicolungo, in provincia di Novara. Due auto sono rimaste coinvolte in un violento scontro che ha causato la morte di due persone e il ferimento di altre due, trasportate in ospedale in codice giallo.L’si è verificato al chilometro 130,40 della A26 Genova Voltri –llona Toce, in direzione nord versollona. Secondo le prime ricostruzioni, una delle due vetture si sarebbe fermata in corsia, probabilmente a causa di un’. Poco dopo, un’altra auto sopraggiunta avrebbe tamponato violentemente il veicolo fermo, provocando un impatto devastante.Cammina per strada e non vede il tombino aperto: fa un volo di 4 metrisulla A26, duee duevicino a VicolungoSul luogo del tragicosono intervenuti tempestivamente gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale di Romagnano Sesia, che stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.