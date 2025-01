.com - Gigi D’Alessio live al Circo Massimo e allo stadio di Bari, i biglietti

Altre due date si aggiungono agli appuntamentidell’estate 2025 per, per la prima volta in carriera suonerà ale farà anche tappadiDopo un 2024 all’insegna dei, ovunque sold out, il 2025 persi apre con altre straordinarie novità, due grandiosi appuntamenti: il 25 giugno aldi Roma per la prima volta nella sua carriera, e il 23 giugnoSan Nicola di.In procinto di partire per un nuovo tour europeo, il calendario del 2025 si arricchisce così di altre incredibili tappe oltre al grande ritorno dopo 9 anniDiego Armando Maradona di Napoli con il doppio show il 2 e 3 giugno, con la prima data già tutta esaurita, e l’importanteil prossimo 20 giugnoRenzo Barbera di Palermo, e Sicily For Life –& Friends, tra musica e solidarietà.