Final Fantasy 7 Rebirth, il nuovo trailer mostra i preset grafici su PC

Square Enix ha pubblicato undidedicato alla versione PC, rivelando in dettaglio idisponibili su questa nuova versione.Il video offre di conseguenza uno sguardo approfondito alle prestazioni su diverse configurazioni hardware,ndo cutscene e gameplay su tre modalità principali: Minima, Raccomandata e dUltra. Con il debutto del gioco su PC fissato per il 23 gennaio 2025, i giocatori potranno personalizzare l’esperienza grafica per ottimizzare sia le prestazioni che la qualità visiva.Nelviene evidenziata l’ampia gamma di opzioni grafiche progettate per adattarsi a diversi tipi di hardware, garantendo una fruizione ottimale sia su PC di fascia bassa che su configurazioni avanzate. Ricordiamo comunque che, secondo capitolo della trilogia di remake di7, porta Cloud e il suo gruppo in un viaggio attraverso un mondo vasto, con paesaggi esplorabili a bordo di Chocobo e nuove avventure da scoprire.