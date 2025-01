Calciomercato.it - Fanno sul serio per Vlahovic: addio alla Juve entro questa settimana

Tiene banco il futuro del centravanti serbo in casa bianconera: in arrivo l’offerta per la cessione dell’ex FiorentinaPorte girevoli nell’attacco dellantus. Thiago Motta già nelle prossime ore potrà disporre di una nuova punta, vista l’imminente ufficialità di Kolo Muani con il club bianconero.Dusan(LaPresse) – Calciomercato.itIl nazionale francese arriva in prestito dal Paris Saint-Germain e andrà a rimpolpare un reparto che da inizio stagione ha potuto contare solo su Dusan, considerando il lungo infortunio di Milik che non è ancora tornato a disposizione di Motta. Kolo Muani domani sosterrà il primo allenamento con il gruppo e se tutto filerà per il verso giusto strapperà la sua prima convocazione in vista del big match di sabato all’Allianz Stadium contro il Milan.